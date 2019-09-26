مباريات الجمعة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تُستكمل الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء غد الجمعة، بـ3 مباريات، على أن تُختتم منافساتها، يوم السبت.

الشباب ضد الاتحاد

ويلعب الشباب ضد الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة 6:25 مساء، ويدخل الفريقان بهدف تحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الليوث المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الشباب ضد الاتحاد غدًا، فيما يقع العميد في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، ولديه مواجهة مؤجلة.

الوحدة ضد الفتح

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مباراة الوحدة ضد الفتح عند الساعة 8:15 مساء، ويأمل فرسان مكة استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويقع فرسان مكة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الوحدة ضد الفتح غدًا، فيما يتذيل النموذجي الترتيب بدون نقاط.

الأهلي ضد النصر

وتُختتم مباريات الجمعة بمواجهة الأهلي ضد النصر عند الساعة 8:15 مساء التي ستُقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويأمل الفريقان خطف الثلاث نقاط، ومصالحة الجماهير بعد تراجع النتائج.

وقبل مباراة الأهلي ضد النصر غدًا، يقع الراقي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن العالمي صاحب المركز الخامس.