مباشرة حالة رضيع وُضعت فوهة السلاح في فمه!

المواطن - الرياض

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم مباشرة حالة طفل رضيع تعرض للتعنيف.

وأكد المركز أنه تم توجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الطفل.

وأثار شخص حالة من الجدل بعد أن حمل الطفل الرضيع وأطلق أعيرة نارية بالقرب منه، كما وضع فوهة السلاح في فمه.

كما أصدر النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم السبت، أمر قبض وإحضار بحق الشخص المذكور بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.