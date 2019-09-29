مبروك زايد : غير راض على عمل إدارة أنمار الحائلي

المواطن - محمد سمعه

أبدى مبروك زايد حارس مرمى نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق عدم رضاه على طريقة عمل إدارة الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي.

وقال مبروك زايد: الاتحاد يُعاني من تخبط إداري كبير من كافة النواحي الإدارية والفنية، والإدارة الحالية ليس لديها خبرة في التعامل مع الأزمات.

وأضاف زايد: إدارة الاتحاد الحالية أخطأت في اختيار اللاعبين الأجانب كما لا تعرف كيف تُخرج الفريق من الأزمات والمشاكل.

وتحدث زايد عن كواليس رحيله عن الاتحاد قائلًا: إدارة النادي منحتني والعديد من اللاعبين إجازة لإجبارنا على الرحيل من الفريق، لكن لجنة الاحتراف قررت ألا نحصل عليها، فطلبوا منا التدريب مع بعض اللاعبين الذي كان سيرحلون أيضًا وذلك لإجبارنا على الخروج من النادي.

ولعب مبروك زايد مع نادي الاتحاد في الفترة من عام 2000 حتى عام 2014، وتواجد أيضًا مع المنتخب السعودي في الفترة من عام 1998 حتى عام 2000.

وشارك مبروك زايد مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2006 التي أُقيمت في ألمانيا.