مبروك زايد: من يقول إن غياب فهد المولد مؤثر لا يفقه شيئًا

المواطن - محمد سمعه

أوضح مبروك زايد حارس مرمى نادي الاتحاد والمنتخب السعودي سابقًا، أن الاتحاد لا يتأثر مطلقًا بغياب أي لاعب مهما كان اسمه.

وتحدث مبروك زايد في تصريحات صحافية قائلًا: الاتحاد لا يتوقف على أي لاعب مهما كان اسمه، ومن يقول بأن غياب فهد المولد مؤثر لا يفقه شيئًا عن كرة القدم.

وأضاف مبروك زايد: الاتحاد فقد الراحل أحمد مسعود الرجل الأفضل في تاريخ مشواري مع الفريق، كان صريحًا للغاية ويعطي الحقوق للجميع دون مجاملة، لذلك عشقه اللاعبون.

وتابع زايد حديثه قائلًا: أجانب الاتحاد دون المستوى المأمول لا يصلح منهم سوى رومارينيو، أما عن فيلانويفا فهو لا يُكمل المباراة كاملة وكريم الأحمدي تعرض لظلم كبير من سييرا الذي لم يستفد منه آسيويًا، وهذه مسؤولية الإدارة مع الجهاز الفني.

ويُفكر نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب المغربي وليد الكرتي لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقالت تقارير إخبارية مغربية إن الاتحاد سيجهز عرضًا ماليًا قدره 16 مليون ريال لإقناع الوداد بالتفريط في اللاعب وليد الكرتي.

ويرغب نادي الاتحاد في تدعيم خط الوسط لديه، وذلك بسبب تقدم المغربي كريم الأحمدي في العمر.