مبولحي الأكثر إنقاذًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يتألق حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى رايس مبولحي هذا الموسم، مؤكدة أنه الأكثر إنقاذًا بين جميع حراس المرمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رايس مبولحي نجح في إنقاذ 16 من أصل 19 تسديدة على المرمى واجهها خلال منافسات الموسم الحالي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على نظيره أبها، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الاتفاق في المركز السادس برصيد 6 نقاط.