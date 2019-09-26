متى يظهر المدرب الجديد لـ #الأهلي؟

المواطن - محمد سمعه

تبحث إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ عن التعاقد مع مدرب أجنبي جيد وذلك لخلافة المدرب الكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش.

وكان مجلس إدارة الأهلي عيّن المدرب الوطني صالح المحمدي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ الراقي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد: مدرب الأهلي الجديد سيظهر بحضوره لـ مباراة الأهلي أمام الفيحاء في المدرج.

يذكر أن مباراة الأهلي والفيحاء ستُقام في الخامس من أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

من ناحية أخرى، أشاد الناقد الرياضي سعود الصرامي بما يصنعه صالح المحمدي في الأهلي قائلًا: المحمدي احتوى الأزمات في الأهلي وبنى شخصية قوية للفريق، حقيقي مدرب شجاع، وذلك بإبعاده لحسين عبدالغني وياسر المسيليم وسعيد المولد، وهذا ليس بالقرار السهل.

وتابع الصرامي: صالح المحمدي أمامه الكثير من التحديات لكنه وضع الأهلي على الطريق الصحيح.

أما الناقد الرياضي حمود السلوه فقال: أتمنى استمرار صالح المحمدي مع الأهلي.

وسيواجه الأهلي غدًا الجمعة، فريق النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.