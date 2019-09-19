متى يعتزل مانويل نوير دوليًّا مع ألمانيا؟

المواطن - محمد سمعه

يخطط الحارس الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، للاعتزال دوليًّا من مباريات منتخب بلاده بعد نهاية بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

ويذكر أن مانويل نوير بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الألماني في عام 2009، ولعب أكثر من 90 مباراة دولية مع الماكينات الألمانية.

وقالت صحيفة Sport Bild الألمانية: إن مانويل نوير قد يتجه للاعتزال الدولي بعد نهاية بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وكان الحارس الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، أعرب عن استيائه للجلوس احتياطيًّا في مباريات منتخب ألمانيا في الفترة الأخيرة.

تُوج مانويل نوير بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في عام 2014 في البرازيل.