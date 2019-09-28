مجلس الأسرة يفعّل اليوم العالمي لكبار السن ويصدر دليل الخدمات 

المواطن- الرياض

يستعد مجلس شؤون الأسرة لإطلاق عدد من البرامج والفعاليات، تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، من خلال عدة برامج متنوعة تقدمها جهات حكومية وأهلية في مختلف مناطق المملكة، بداية من الأسبوع المقبل، تحت شعار “كبار السن.. عطاء مستمر”.

ويهدف المجلس من خلال تفعيل هذه المناسبة ذات البعد الدولي إلى التأكيد على أن: “قيمنا الإسلامية وثوابتنا تدعو إلى توقير واحترام كبار السن، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء، والاستفادة من خبرات وطاقات كبار السن المهنية والعلمية، والتعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بهذه الفئة، إضافة لرفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بقضاياهم”.

وفي ذات السياق أصدر المجلس بالتعاون مع جمعية وقار دليل الخدمات المقدمة لكبار السن، والذي سيطلقه المجلس تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن في رصد لكافة البرامج والخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لكبار السن بهدف التعريف بها وإنشاء قاعدة معلومات عن الخدمات بكل أنواعها للاستفادة منها عند العمل على إعداد الخطط والمبادرات والمشاريع المستقبلية التي تستهدف فئة كبار السن.

دليل شامل لكافة الخدمات:

وبهذه المناسبة ذكرت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، د. هلا التويجري، “أن المجلس حريص على تفعيل الأيام العالمية من خلال مخرجات تعود بالفائدة على المجتمع، وفي هذا العام في اليوم العالمي للكبار السن حرصنا على أن نقدم لكبار السن دليل شامل لكافة الخدمات التي تقدمها القطاعات المختلفة لهم في كافة مدن ومحافظات المملكة، ويأتي هذا الدليل نتاج عمل مشترك بين المجلس وجمعية وقار، حرصنا من خلاله على تأطير العمل التشاركي مع كافة القطاعات إضافة إلى ذلك، واستكمالًا لمبدأ التشاركية، فإن المجلس أطلق العديد من المبادرات المشتركة التي تهتم بنشر الوعي والتأكيد على أن كبار السن شريحة متجددة العطاء في المجتمع”.

تعزيز القيم الدينية:

بدورها تحدثت رئيس لجنة كبار السن بمجلس شؤون الأسرة، هدى النعيم، قائلة: “إن الاحتفال بهذه المناسبة إحدى أهم المبادرات المجتمعية التي يعمل عليها المجلس بالشراكة مع عدد كبير من القطاعات لتحقيق جملة من المستهدفات يأتي في مقدمتها تعزيز القيم الدينية وإبراز الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في مجال رعاية كبار السن وتسليط الضوء على الهامات الناجحة التي أثرت حياتنا بما قدمته من إسهامات كان لها بالغ الأثر في دفع عجلة التنمية والتطور في وطننا الغالي، إضافة للتعريف بالخدمات والتسهيلات المقدمة لكبار السن وعرض التجارب المحلية والدولية مرورًا بالتوعية والتثقيف من أجل تحسين جودة الحياة أحد مرتكزات رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، وعلى المستوى الدولي يأتي هذا الاحتفال تأكيدًا على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بأهمية تمكين كبار السن وتعزيز مشاركتهم النشطة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.

خدمة كبار السن:

بدوره قال مشرف لجنة كبار السن بالمجلس الأستاذ إبراهيم النويصر: إن مجلس شؤون الأسرة ممثلًا بلجنة كبار السن يعمل وفق خطة معدة تركز على دراسة واقتراح البرامج والأنشطة التي تخدم كبار السن وطرح عدد من المشاريع والأنظمة والمبادرات التي تخدم هذه الفئة.

وتابع: “إننا نأمل أن تحقق البرامج والأنشطة والفعاليات التي ستنفذ في كافة مناطق ومحافظات المملكة، زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لدى كافة شرائح المجتمع لخدمة هذه الفئة الغالية التي قدمت خدمات جليلة للوطن والمجتمع والأسرة”.