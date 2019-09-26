مجموعة الأخضر الأولمبي في كأس آسيا 2020
المقرر إقامتها في تايلاند

مجموعة الأخضر الأولمبي في كأس آسيا 2020

2019/09/26
الساعة 1:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 التي أُقيمت، اليوم الخميس، المنتخب السعودي الأولمبي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتواجد في المجموعة الثانية بصحبة الأخضر الأولمبي، منتخبات اليابان، سوريا وقطر، ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند خلال الفترة من 8 وحتى 26 من شهر يناير المقبل.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات تايلاند، العراق، أستراليا والبحرين، وجاء في المجموعة الثالثة منتخبات أوزباكستان، كوريا الجنوبية، الصين وإيران، وحلت منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية، الأردن والإمارات في المجموعة الرابعة.

ويتأهل الثلاثة الأوائل في كأس آسيا 2020 إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”، وفي حال صعود اليابان مستضيفة الأولمبياد ضمن الثلاثي الأول، يتأهل صاحب المركز الرابع.


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