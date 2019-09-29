مجموع جوائزها 40 مليون ريال.. الثقافة تطلق مسابقة لتمويل الأفلام السعودية

المواطن - واس

أطلقت وزارة الثقافة اليوم مسابقة “ضوء” لدعم الأفلام السعودية ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لتمكين المواهب الوطنية الناشطة في مجال صناعة الأفلام عبر أربعة مسارات تشمل دعم نصوص السيناريو، وتطويرها، ودعم إنتاج الأفلام، إلى جانب دعم أفلام الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص صناعة الأفلام في المعاهد والجامعات العالمية.

وتستقبل المسابقة طلبات صنّاع الأفلام من كتّاب السيناريو والمخرجين الراغبين في المشاركة عبر المنصة الإلكترونية (هنا) خلال فترة التسجيل التي تمتد لثلاثة أشهر من 29 سبتمبر إلى 29 ديسمبر 2019م، وستخضع جميع المشاركات للتقييم من لجان التحكيم المختصة لاختيار مشاريع الأفلام الفائزة في كل مسار من مسارات المسابقة، والتي سيكون الإعلان عنها في يوم 20 فبراير 2020م.

وتهدف وزارة الثقافة من تنظيمها للمسابقة لدعم المواهب الوطنية المتخصصة في الصناعة السينمائية، وتوفير منصة تمويل ودعم لوجستي لإنتاج الأفلام السعودية بمجموع جوائز يصل إلى 40 مليون ريال، وَفْق برنامج عمل احترافي يشمل مراحل ما قبل وأثناء وما بعد الإنتاج، حيث ستعمل المسابقة على دعم صنّاع الأفلام وتوفير جميع أوجه المساعدة التي يحتاجونها لإنتاج أفلامهم وَفْق المعايير المتعارف عليها، كما تهدف لخلق حراك إنتاجي في الساحة المحلية يساعد على تأسيس بنية تحتية للإنتاج ومسارات مهنية واضحة للمشتغلين في قطاع الأفلام من مختلف تخصصات الصناعة الفيلمية في المملكة.

وتنقسم مسابقة “ضوء” لدعم الأفلام إلى أربعة مسارات رئيسية هي: مسار نص مكتمل الذي سيوفر دعمًا كليًّا أو جزئيًّا لإنتاج الفيلم، ومسار نص تحت التطوير والذي سيوفر دعمًا لكتابة نص الفيلم بشكل كامل ثم إنتاجه، ومسار طلاب صناعة الأفلام الموجّه لدعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون صناعة الأفلام في الخارج، ومسار الأفلام المكتملة الذي يوفر دعمًا للأفلام السعودية التي تم إنتاجها وتحتاج إلى دعم في التوزيع والعرض والمشاركات المحلية والدولية.

وتعد هذه المسابقة أكبر مسابقة من نوعها لدعم الأفلام السعودية حيث يبلغ إجمالي الدعم الذي ستقدمه لصناعة الأفلام السعودية قرابة الــ 40 مليون ريال وستدعم بها نحو 35 مشروعًا سينمائيًا سعوديًا ما بين أفلام طويلة وقصيرة سيتم تنفيذ إنتاجها في الفترة التي تعقب المسابقة لتكون رصيدًا يضاف إلى رصيد السينما السعودية الناشئة.

وتضم المنصة الإلكترونية المشار إليها أعلاه جميع المعلومات التي يحتاجها صنّاع الأفلام الراغبون في المشاركة، ابتداءً من طريقة التسجيل وانتهاءً بالشروط والأحكام المتعلقة بكل مسار من مسارات المسابقة، كما تقدم المنصة وصفًا للمعايير والمتطلبات التي ينبغي على كاتب السيناريو أو المخرج أو المنتج التقيد بها لإتمام مشاركته في مسارها الصحيح.