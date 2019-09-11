محافظ بارق يتقدم المصلين على الفقيد عبدالله البارقي

المواطن - أحمد الشهري - بارق

أدت جموع المصلين، عقب صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على عبدالله علي السهيمي البارقي، بجامع عمر بن الخطاب بالمنيظر.

وتقدم المصلين محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي ووكيل المحافظ إبراهيم بن عامر منشط ورئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي وعدد من أهالي المحافظة.

وقدم المحافظ واجب العزاء لذوي الفقيد البارقي، سائلًا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم المحافظ على هذه اللفتة الكريمة، سائلين الله جل وعلا أن يرحم والدهم رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته.