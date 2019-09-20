محافظ بيش يؤدي صلاة الميت على الشهيد العلواني

محافظ بيش يؤدي صلاة الميت على الشهيد العلواني

2019/09/20
الساعة 7:07 مساءً
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المواطن - واس

أدّى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع الراجحي ، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب علي بن حمود علواني، من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني في الحد الجنوبي.
ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي وأسرة الشهيد.
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.


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