محافظ محايل: استشهاد الرقيب عسيري فخر لنا جميعاً والقيادة تُثمن التضحيات

المواطن - احمد الشهري - قنا

نقل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور رئيس مركز قنا عبدالله بن عائض عسيري اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير لأسرة شهيد الواجب الرقيب معيض بن أحمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وقال الفلقي: إن استشهاد الرقيب عسيري فخر لنا جميعاً، فقد استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه وقدم أغلى ما يملك وهي نفسه. وأضاف: أن القيادة تُثمِّن الدور الكبير الذي يقدمه هؤلاء الأبطال في الدفاع عن تراب الوطن ودحر المعتدين.

واعتبر ذوو الشهيد زيارة المحافظ المكلف ونقله تعازي القيادة الرشيدة بلسماً على قلوبهم في تخفيف الأحزان بعد فقدان الشهيد.