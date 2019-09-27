محافظ محايل يبحث حالة مواطنة تزن ١٩٨ كجم

المواطن - احمد الشهري - محايل

بحث محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بحضور الدكتور مترك آل مترك والدكتور علي ناصر استشاري جراحات السمنة، حالة إحدى المواطنات والتي تعاني من السمنة المفرطة إذ يبلغ وزنها ١٩٨ كجم.

جاء ذلك خلال استقباله أمس في مقر المحافظة وفداً من مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.

وأشار ” الفلقي ” إلى أنه تمت معاينه حالة المريضة، وأوصى الوفد المريضة بتخفيف وزنها إلى 160 كيلو، وذلك لتجنب حدوث أي مضاعفات، كما أوصى الوفد بالحمية الغذائية والتنسيق مع أحد الأطباء المتخصصين في ذلك، خاصة وأن المريضة من سكان المحافظة.

وشدد الوفد على أهمية متابعة الحالة والتواصل مع اللجنة مباشرة وإبلاغها عن أي تطورات تحدث.

من جهته أكد المحافظ المكلف أن ذلك يأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على حالة المريضة والرفع بالتقارير الطبية اللازمة وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية لها.