محاكمة شقيق بوتفليقة وثلاثة متهمين بالتآمر في الجزائر

محاكمة شقيق بوتفليقة وثلاثة متهمين بالتآمر في الجزائر

2019/09/12
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

تبدأ في 23 سبتمبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين في الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة «التآمر»، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم، وفقًا لـ”رويترز”.

وأوضح المحامي ميلود ابراهيمي لوكالة فرانس برس أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عامًا، وخلفه عثمان طرطاق المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة (50 كلم جنوب العاصمة).


هل قرأت هذا ؟
  • بعد وزيرة الثقافة.. إقالة مدير الأمن الوطني الجزائري
    •
  • استقالة وزيرة جزائرية بعد وفاة 5 في حفل غنائي
    •
  • فيديو.. 5 وفيات في حادث تدافع خلال حفل فني بالجزائر
    •
  • المجتمع المدني الجزائري يدعو لفضح قطر: ضد البلدان وتنشر الكراهية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم