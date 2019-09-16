محامٍ يكشف عقوبة تعنيف الأطفال: سجن وغرامة

محامٍ يكشف عقوبة تعنيف الأطفال: سجن وغرامة

2019/09/16
الساعة 9:47 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد المحامي والمستشار القانوني فيصل الرميح، أن العقوبة القانونية في حال ثبوت التعنيف على الطفل من شهر سجن إلى سنة وغرامة من 5 آلاف ريال إلى 50 ألف، أو بهما معًا.

وأضاف الرميح، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، أن نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، جرّما التعنيف ضد من هم دون الثامنة عشرة، لافتًا إلى أن التعنيف هو تعريض الطفل إلى إهانة أو حرمان، أو تعريضه لما يؤثر على نفسيته.

وقبل يومين، تداول مواطنون مقطع فيديو لشخص يحمل طفلًا رضيعًا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه، وأصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمر قبض وإحضار بحق الشخص.

كما وجّه المعجب باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.


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