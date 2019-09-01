محاولة أخيرة من بايرن ميونيخ لضم نجم مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي بايرن ميونيخ الألماني يُحاول في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، التعاقد مع اللاعب الألماني ليروي ساني نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرغب بايرن ميونيخ، في التعاقد مع ليروي ساني على الرغم من إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ليفربول في بطولة كأس الدرع الخيرية في الرابع من أغسطس الماضي.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، أن بايرن ميونيخ بقيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، لايزال مهتمًا بضم ليروي ساني لتدعيم الجوانب الهجومية لديه.

ويتبقى لـ ليروي ساني موسمان في عقده الحالي مع مانشستر سيتي، وقيل إن اللاعب الألماني لا يفكر في تجديد عقده مع السيتي.

وكان ليروي ساني انضم لـ صفوف مانشستر سيتي في أغسطس من عام 2016 قادمًا من نادي شالكة الألماني.

انتهت مباراة مان سيتي ضد برايتون أمس السبت في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي بفوز مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

قدم نادي مانشستر سيتي عرضًا فنيًّا ولا أروع خلال مباراة مان سيتي ضد برايتون، حيث نجح السيتزنز سريعًا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الأولى عبر نجمه البلجيكي كيفن دي بروين.

وواصل السيتزنز ضغطه بقوة، خلال دقائق الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد برايتون وحاول في أكثر من مناسبة إضافة الهدف الثاني.

وتمكن النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو من إضافة الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد برايتون.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد برايتون بتقدم مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، من مباراة مان سيتي ضد برايتون تمكن الأرجنتيني أغويرو من إحراز الهدف الثالث لمانشستر سيتي بالدقيقة الخامسة والخمسين بعد عمل جماعي رائع من لاعبي مانشستر سيتي.

وأهدى أغويرو، الهدف الرابع في مباراة مان سيتي ضد برايتون، للنجم البرتغالي بيرناردو سيلفا والذي تمكن من إضافة الهدف الرابع لمانشستر سيتي بالدقيقة الثمانين.