محسن ياجور: أنتظر عودة فهد المولد

المواطن - مروة نبيل

أبدى مهاجم نادي ضمك، المغربي محسن ياجور إعجابه بمستوى نجم الاتحاد فهد المولد، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ينتظر اللعب ضد الهلال.

وتحدث ياجور عن نجم نادي الاتحاد قائلًا: “أتمنى أن يعود فهد المولد من الإيقاف ونتمتع بلعبه مجددًا، فهو لاعب كبير أتابعه منذ سنوات، وأُريد أن أحصل على قميصه”.

وعن أفضل لاعب في مركزه، قال محسن ياجور خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”:” البرازيلي رونالدو هو الأسطورة المفضلة لي، وأتمنى أن أراه”.

وأكد ياجور أنه يُريد أن يلعب ضد الهلال، مضيفًا: “لأنه يلعب كرة مفتوحة وفيها فرص.. ولا أفضل اللعب أمام أولمبيك أسفي المغربي لأنه عنيف على أرضه”.

يُذكر أن محسن ياجور سجل ثنائية ضمك في شباك الاتحاد، ليقود فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.