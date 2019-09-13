محسن ياجور كشف ما يدور داخل #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب المغربي محسن ياجور، مهاجم نادي ضمك، في مباراة اليوم الجمعة أمام نادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب محسن ياجور بذكاء حيث استغل الأخطاء الدفاعية من نادي الاتحاد ليحرز هدفين لنادي ضمك خلال الدقيقتين الثانية والسابعة والعشرين من عمر الشوط الأول أمام العميد.

وتسبب هدفا محسن ياجور في إحداث حالة من الغضب والثورة من قبل الجماهير الاتحادية على المدرب خوسيه لويس سييرا مدرب العميد؛ حيث طالبت بطرده من النادي عقب الخسارة من نادي ضمك.

وكان المغربي محسن ياجور قريبًا في عدة مناسبات في الشوط الثاني من إضافة الهدف الثالث له “الهاتريك” في المباراة، ولكن عدم التركيز في اللمسة النهائية جعل النتيجة تتوقف عند فوز ضمك بثنائية مقابل هدف.

وبعد تألق محسن ياجور وإحرازه لهدفين، نجح نادي الاتحاد في تقليص الفارق عبر اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو مُحرزًا الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وكان محسن ياجور انضم لنادي ضمك في صيف 2019 قادمًا من نادي الرجاء البيضاوي المغربي بطل السوبر الإفريقي 2018، وذلك بعد فوزه على نادي الترجي التونسي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في شهر مارس الماضي في قطر.

وسبق للاعب محسن ياجور اللعب في صفوف أندية الأهلي القطري والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي في المغرب.

يتنافس محسن ياجور حاليًّا على صدارة هدافي الدوري السعودي مع المدغشقري كاروليس أندريا لاعب العدالة والتونسي نعيم السليتي لاعب نادي الاتفاق.

ويتفوق كل من الفرنسي بافتيمبي غوميز والسوري عمر خربين والسنغالي أليو سيسي على محسن ياجور بفارق هدف في قائمة هدافي الدوري السعودي، حيث سجل الثلاثي ثلاثة أهداف لكل منهم، بينما سجل محسن ياجور هدفين فقط.