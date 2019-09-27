محظوظ اليانصيب يربح مليون و100 ألف دولار خلال 4 أشهر

المواطن - متابعة

أصبح رجل أمريكي مليونيراً بعد أن فاز باليانصيب مرتين خلال 4 أشهر فقط، ومع ذلك لا يزال يعمل في مهنته السابقة ويقيم في نفس المكان الذي عاش فيه معظم سنوات عمره.

ووفقاً لتقارير صحفية، فالرجل المليونير ما زال يعيش في مقطورة، ويقود رافعة ويأكل الهامبورغر أو الهوت دوغ كل ليلة، معتبراً أن لا شيء تغير في حياته أو اختلف عما كان عليه سابقاً.

وأوضح المليونير بوبي ستيوارت، البالغ من العمر 65 عامًا، أنه لا يزال يحب أن يعيش حياة بسيطة، فهو ما زال يعيش في نفس المقطورة التي كان يعيش فيها خلال 40 سنة، في كينيبانكبورت، وما زال يعمل بنظام المناوبة في نفس شركة المقاولات.

وكان ستيوارت ربح مليون دولار، من ولاية ماين، بواسطة بطاقة “كشط” في مايو الماضي، ثم عاد ليربح 100 ألف دولار أخرى بعد 4 أشهر فقط.

وكشف ستيوارت أن لا شيء اختلف عليه، فهو يفعل نفس الشيء مراراً وتكراراً، مشيراً إلى أنه انتظر أسبوعاً لتقديم بطاقته (الأولى) الفائزة بسبب التزامات العمل، وعندما أتاح له جدول عمله السفر إلى مقر يانصيب ولاية ماين في أوغستا.