محلل طقس : أمطار متفاوتة مصحوبة بزخات البرد على 5 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، مصحوبة بزخات من البرد على عدد من المناطق، غدًا الأحد، تستمر حتى ليل الاثنين.

وقال الحصيني: متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وغرب نجران وبين الإمارات وسلطنة عمان والربع الخالي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.