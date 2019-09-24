محمد آل نصفان يتوج بلقب بطولة المملكة للإسكواش

محمد آل نصفان يتوج بلقب بطولة المملكة للإسكواش

2019/09/24
الساعة 1:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توج لاعب نادي الصفا محمد آل نصفان بلقب بطولة المملكة التصنيفية تحت 13 عاماً التي اختتمت أمس على ملاعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء بمشاركة 26 لاعباً يمثلون 9 أندية.
وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد وعضو مجلس الإدارة سامر الخطيب اللاعب آل نصفان كأس البطولة والميدالية الفضية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة .
ونال لاعب نادي الصفا محمد آل عواد المركز الثاني وتسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية, فيما جاء ثالثاً لاعب نادي حراء سالم المولد وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية وحل رابعاً لاعب نادي الاتفاق ياسر آل عباس.


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