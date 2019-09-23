محمد الشلهوب: لا أعرف موعد اعتزالي ولا أحب المجاملات

محمد الشلهوب: لا أعرف موعد اعتزالي ولا أحب المجاملات

2019/09/23
الساعة 1:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أكد محمد الشلهوب نجم نادي الهلال أنه لا يعرف متى يعتزل كرة القدم، مضيفًا أنه لا يحب مجاملة نفسه.

وتحدث محمد الشلهوب في تصريحات إذاعية قائلًا: لا أريد مجاملة نفسي، حقيقة لا أعرف متى سأعتزل وبالتحديد الأمر متوقف على المستوى البدني والفني بالنسبة لي، والجهاز الطبي يحاول منحي فترات من الراحة بشكل متواصل، ولكن الأفضل بالنسبة لي هو تأدية تدريباتي بصفة يومية عادية.

وأضاف الشلهوب: في كل موسم، أشعر بنفسي لاعبًا جديدًا، مهما قضيت من السنوات سواء خمس أو عشر أو 15 عامًا، لم أشعر بأنني قضيت سنوات طويلة ولا أستند إلى ما قدمته في السابق.

وتابع الشلهوب: لا أحب المجاملات ما بالك في كرة القدم، التي هي عبارة عن تنافس شريف والأحق بالمشاركة هو الذي يشارك، وعلاقتي مع أي شخص يخدم الهلال، قائمة على الحب والاحترام.

وواصل الشلهوب حديثه قائلًا: عبارة ” العالمية صعبة قوية” مؤثرة لكنها ليست صحيحة، تعريف العالمية هي ليست مجرد مشاركة في بطولة عالمية ولكن تحقيق نتائج وتقدم مستويات مميزة هذا هو الأهم فالأندية العربية لم تعد مطالبة فقط بالتأهل إلى هذه البطولة وأصبح لزامًا عليها المنافسة على اللقب.

وقال الشلهوب: تجربة عمر عبد الرحمن “عموري” مع الهلال كانت قصيرة للغاية إلا أنها كانت مؤثرة، حيث كان صاحب تأثير إيجابي كبير على العديد من الأشخاص خاصة على مستوى الناشئين بالتزامه وانتظامه في التدريبات، شهادتي فيه مجروحة، وأعتبره من الأساطير الذين نفتخر بهم خليجيًا وأوروبيًا.


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