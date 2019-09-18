محمد بركات: #الهلال فريق مُمتع

المواطن - محمد سمعه

أثنى اللاعب المصري السابق محمد بركات لاعب الأهلي المصري ومنتخب مصر على نادي الهلال، وذلك بعد عبور أزرق العاصمة إلى دور نصف النهائي بـ بطولة دوري أبطال آسيا على حساب الاتحاد.

وتحدث محمد بركات خلال برنامج ” سهرة مع” على قناة الأهلي المصري قائلًا: الكرة السعودية جميلة وتطورت بشكل كبير، كذلك نادي الهلال فريق ممتع ويقدم كرة رائعة تُجبرك على الجلوس والمتابعة.

وأضاف محمد بركات: قضيت أجمل فترة لي مع الأهلي السعودي وانتهت بالتتويج بالبطولة العربية على حساب الإفريقي التونسي، وأنا أتابع الكرة السعودية بشكل كبير وكنت سعيدًا بمتابعة لقاء الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا، هذا دليل على قوة الكرة السعودية.

وكان الهلال هزم نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.