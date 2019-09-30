محمد بن سلمان في لقاء مع CBS : كقائد يجب أن أكون متفائلا كل يوم
قال إن هجوم أرامكو عمل أحمق لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم

محمد بن سلمان في لقاء مع CBS : كقائد يجب أن أكون متفائلا كل يوم

2019/09/30
الساعة 3:16 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن أسعار النفط ستشهد ارتفاعا في حال لم يتم إيقاف إيران  ، مشيرا في الوقت نفسه إلىأن اعتداء “أرامكو” ضرب قلب إمدادات الطاقة للعالم.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة خاصة مع برنامج “60 دقيقة” على قناة CBS الأميركية، أن هجوم أرامكو عمل أحمق، لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم.

كما أشار ولي العهدإلى أنه يأمل بألا يكون العمل العسكري ضروريا ضد إيران، وبأنه يفضل الحل السياسي، مؤكدا على أن حربا بين السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

كذلك حذّر ولي العهد من أن النفط سيرتفع لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلا: “إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى مزيداً من التصعيد”.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن جريمة مقتل المواطن السعودي  جمال خاشقجي مؤلمة جدا، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع.

وقال الأمير: “كقائد يجب أن أكون متفائلا كل يوم فإذا كنت متشائما يجب أن أغادر منصبي “.


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