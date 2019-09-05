محمد بن سلمان سند الشباب.. 500 مليون ريال لـ25 ألف شاب ضمن مبادرة الزواج

المواطن - الرياض

يستهدف برنامج سند محمد بن سلمان مساعدة الشباب على تحمل أعباء الزواج، من خلال التسجيل في مبادرة سند الزواج.

ويستهدف البرنامج مساندة 25 ألف شاب من المتزوجين حديثًا، من خلال تخصيص 500 مليون ريال للمستفيدين.

يذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان أعلن في وقت سابق، تحديث حالة الدفعة الخامسة من المتقدمين على مبادرة الزواج.

ولمعرفة حالة الطلب يمكن زيارة الرابط التالي (هنا).

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل للحصول على دعم سند الزواج وفق القواعد التالية:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا)، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.