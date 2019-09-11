محمد بن سلمان في مكتبه .. ابتسامة وشموخ وهيبة

المواطن - الرياض

خطوات عمل وإنجاز ، ونظرات طموح ومستقبل واعد للوطن ، وابتسامة عزم وتفاؤل ، هكذا وصف وعلق المواطنون على صورة جديدة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكتبه في جدة ، نشرها المصور بندر الجلعود.

وظهر ولي العهد في الصورة مبتسمًا واثقًا كما عادته، باعثًا رسالة أمل وتفاؤل بمستقبل واعد للمملكة وأهلها، فيما علق البعض على الصورة بأبيات شعرية مُحبة، وكلمات من القلب تجاه الأمير الشاب الذي أصبح رمزًا للمستقبل.

وعلق حمود العتيبي بأبيات مختارة :

محمد محمد يا عسى الله يزيده *** من كل خير ويحفظه عالي الشأن

الرأس شامخ والسجايا حميده *** والفعل شافوه العرب شوف الأعيان

لو شاف أبو تركي مواقف حفيده *** عَرَف بأن المُلك ثابت ومنصان

يا سيدي محبتي لك فريده *** قربك فخر أحس به كل الأحيان

أغليك جعل سنين عمرك مديده *** وفاي وإخلاصي لكم خير برهان

أما سعد العايد فعلق بهذه الأبيات :

إنته ولد سلمان والطيب طيبك *** ينشاف بك عز الوطن شوفه العين

همة ورؤية والبلد يعتز يبك *** أتعبت كل عداك بالحزم واللين

حمل الجبل شلته مثل شيل ثوبك *** في كل حالاتك تباهي بك الزين

الله يجمل صفحتك في خطوبك *** يا ابن الأئمة يا وريث السلاطين

وقال أبو عمر عن الصورة إنها رمز للشموخ والهيبة في أعلى مراتبها وأزهى حضورها وأبهى صورها.

ودعا أبو سالم: عز الوطن وفخره واعتزازه، الرمز الأبي صانع الرؤية والتغيير، حبيب الشعب وأمير الشباب، سدد الله خطاه ووفقه وأعانه ونصره بنصره المبين.

من جهتها، علقت أم عبدالعزيز: يا عسى شمسك ما تغيب، ويا عسى هذه الابتسامة تدوم.

ووصف خالد عبدالرحمن ولي العهد بقوله: وقفته راسي مثل وقفة طويق، يمشي وتمشي من وراه الفخامة.