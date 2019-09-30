محمد بن سلمان لـ CBS: المملكة لا تسعى لأي حرب وفي نفس الوقت جميع الخيارات مطروحة على الطاولة

المواطن - الرياض

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن إيران لم تعتدِ على المملكة فقط بالهجوم على منشآت أرامكو النفطية، بل اعتدت على اقتصاد العالم وما تعرضت له المملكة عمل إجرامي عالمي أدانه المجتمع الدولي.

وأوضح ولي العهد أن هذا الاعتداء على أرامكو لم يضرب قلب قطاع الطاقة في المملكة فحسب، بل ضرب قلب قطاع الطاقة العالمي. هذه الضربة عطلت ما يقارب 5.5% من احتياج العالم للطاقة، احتياج أمريكا والصين والعالم بأسره.

ورداً على سؤال كيف لا يمكن للمملكة منع هجوم مثل هذا؟ أوضح الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية بحجم قارة تقريباً، فهي أكبر من غرب أوروبا كلها. لدينا تهديدات موجودة من 360 درجة. يصعب تغطية كل هذه المساحة بشكل كامل.

وشدد ولي العهد على أن ما قامت به إيران حماقة، ولا يوجد هدف إستراتيجي لمثل هذا الهجوم على منشآت نفطية، فقط الأحمق هو من يهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه.

واتفق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو التي وصف خلالها ما قامت به إيران على أنه “عمل حربي”.

وشدد ولي العهد على أن المملكة لا تسعى لأي حرب وهي تفضل الخيار السياسي والدبلوماسي، وفي نفس الوقت جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.