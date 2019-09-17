محمد بن سلمان يبحث مع نائب رئيس سامسونج فرص الاستثمار

محمد بن سلمان يبحث مع نائب رئيس سامسونج فرص الاستثمار

2019/09/18
الساعة 12:29 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة اليوم نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات جاي يونغ لي.
وتناول اللقاء فرص الاستثمار في المملكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية وفرص التعاون الكبيرة بين المملكة ومجموعة سامسونغ.
حضر اللقاء معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري ، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج ون بيو هونج.


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