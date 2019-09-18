محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في جدة

محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في جدة

2019/09/18
الساعة 10:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، اليوم (الأربعاء)، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل في وقت سابق اليوم إلى جدة لبحث الرد على هجوم أرامكو الذي وصفه بـ”العمل الحربي”، وأشار إلى تورط إيران فيه.

يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت، اليوم الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وقال العقد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض: إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

وعرضت الوزارة صورًا لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة: إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.

 


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