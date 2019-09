محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول خلال منافسات شهر أغسطس الماضي.

وجاء تتويج محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في ليفربول بعد أيام قليلة من حصده لجائزة أفضل هدف في منافسات أغسطس، ليواصل النجم المصري المتألق حصد الألقاب الفردية.

ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للنجم المصري بالجائزة، وعلق عليها قائلًا: “تهانينا، نقدم لكم أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس”.

وعلّق صلاح على تتويجه بالجائزة قائلًا: “أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات.. فزنا في جميع مباريات الشهر الماضي، لذلك نحن بحاجة للتركيز فيما هو قادم ومواصلة الفوز”.

وعن هدفه في شباك أرسنال الذي حصد جائزة “هدف الشهر”، قال محمد صلاح خلال مقطع الفيديو الذي نشره حساب ليفربول: “هو من أفضل أهدافي مع ليفربول، لا أستطيع القول إنه الأفضل، لكنني أحببته”.

وأضاف نجم المنتخب المصري الأول تصريحاته قائلًا: “كنا بحاجة لقتل المباراة في ظل المستوى الجيد الذي قدمه أرسنال، وأعتقد أن الهدف أحدث الفارق”.

وتابع: “أشعر بأنني في حالة جيدة، الموسم الماضي والسابق له سجلت 3 أهداف بعد 8 أو 9 مباريات، لذلك فإن تسجيل نفس العدد بعد 3 أو 4 مباريات يشعرني بالسعادة، لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يواصل الفريق الفوز”.

وبشأن عودة مواجهات الدوري الإنجليزي لكرة القدم بلقاء نيوكاسل يونايتد، يوم السبت المقبل، قال صلاح: “دائمًا ما تكون مواجهة صعبة بسبب الطريقة التي يلعبون بها وامتلاكهم لفريق جيد ومدرب جيد”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا والقيام بعملنا، نحن بحاجة لتحقيق الفوز في كل مباراة، الموسم الماضي خسرنا الدوري بفارق نقطة، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة على حدة وليس التطلع للمستقبل”.

