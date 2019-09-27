محمد صلاح يقبل تحدي معجزة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح عن قبول تحدي معجزة النادي الأهلي في تنس الطاولة، هنا جودة.

وكانت هنا جودة الملقبة بـ”الطفلة المعجزة”، قد صرحت عبر قناة الأهلي بالأمس، أنها تتمنى مواجهة محمد صلاح في مباراة تنس طاولة، وتابعت: “ونرى من سيفوز”.

ونشرت إحدى متابعات محمد صلاح على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الخبر الخاص بتحدي معجزة النادي الأهلي له، وقالت: “بيندهوا عليك”.

ورد محمد صلاح صاحب الـ27 عامًا، على التغريدة قائلًا: “طب ابعتلك مكة تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشي قبلت التحدي”.

وأصبحت هنا جودة صاحبة الـ12 عامًا حديث وسائل الإعلام، بعد الإنجاز الذي حققته مؤخرًا، بالفوز ببطولة الجمهورية لمنافسات فردي السيدات عقب تغلبها في النهائي على لاعبة الزمالك والمصنفة الثانية في إفريقيا، فرح عبدالعزيز “27 عامًا”.