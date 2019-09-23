محمد عبده وأنغام وتركي عبدالله يشاركون أهالي جازان حب الوطن بأضخم حفل غنائي

المواطن - علي شيبان - جازان

عاش أهالي منطقة جازان، مساء أمس، ليلة احتفالية استثنائية امتدت لأكثر من 6 ساعات، وكانت ليلة مميزة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة تحت شعار “همة حتى القمة”، وذلك بحضور عمالقة الفنانين العرب “محمد عبده- وأنغام- وتركي عبدالله” والذي احتضنه المسرح الروماني بمركز الأمير سلطان الحضاري وبحضور أكثر من 4 آلاف من الجمهور والذي تنظمه شركة روتانا تحت إشراف من الهيئة العامة للترفية.

وبدأ الحفل الغنائي مساء أمس وقد رسم الجمهور لوحة فنية وطنية مميزة، حيث ارتفعت أعلام المملكة العربية السعودية تعبيراً عن الحب والوفاء لهذا الوطن الغالي والشامخ على قلوبنا، حيث استمر الحفل لأكثر من 6 ساعات متواصلة.

وكان النصيب الأكبر في الحفل لفنان العرب محمد عبده والذي أبدى إعجابه بتفاعل الجمهور ليقدم عدة أغاني مميزة والتي كان آخرها أغنيته المشهورة “فوق هام السحب” والتي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة وحماسية أعطت الحفل رونقاً ورسمت عليه فرحاً مختلفاً وتفاعل فنان العرب مع أبناء جازان حيث قال “وحشتوني”.

أما الفنانة المصرية أنغام فقد شاركت في الحفل الغنائي بأجمل أغانيها، وعبرت عن اعتزازها وهي تشارك في احتفالات اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية وقد تجاوبت مع الجمهور بالتصفيق والحب والوفاء.