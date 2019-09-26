محمد كنو متخصص تمريرات ناجحة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم النجم محمد كنو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى محمد كنو ودقة تمريراته في الدوري سواء هذا الموسم أو خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى أن محمد كنو نفذ تمريرات ناجحة أكثر من أي لاعب آخر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث قام بـ219 تمريرة ناجحة.

وأضافت “أوبتا”، أن نجم نادي الهلال محمد كنو تصدر إحصائية الأكثر تنفيذًا للتمريرات الناجحة عند نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي أيضًا، برصيد 1683 تمريرة.

ويلعب الهلال ضد التعاون اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، ويملك مباراة مؤجلة.