مخزون الخام الأمريكي يهبط 7.2 مليون برميل

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون نواتج التقطير.

وهبط مخزون الخام 7.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر إلى 421.9 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضه 2.7 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 208 آلاف برميل يوميًّا.

وتراجعت مخزونات البنزين 4.5 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 847 ألف برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 618 ألف برميل، مقارنة مع توقعات أن ترتفع 72 ألف برميل.