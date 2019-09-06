مدافع #الاتحاد السابق ينضم إلى ويسترن سيدني الأسترالي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ويسترن سيدني الأسترالي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المدافع الأسترالي ماثيو جورمان، لاعب نادي الاتحاد السابق؛ كصفقة انتقال حر.

وانضم جورمان إلى نادي ويسترن سيدني، وهو المنافس لنادي سيدني، وكان الأخير الفريق السابق لـ جورمان قبل أن يتركه في عام 2017 لينضم لفريق سون سامسونج الكوري الجنوبي.

وأعلن نادي الاتحاد الخميس 22 أغسطس الماضي، عن فسخ تعاقده مع المدافع الأسترالي ماثيو جورمان بالتراضي بين الطرفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر، أن الإدارة الاتحادية، برئاسة أنمار الحائلي، قامت بفسخ تعاقدها مع جورمان بالتراضي؛ لعدم الحاجة الفنية له خلال الفترة المقبلة.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة نادي الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 17 سبتمبر الجاري.