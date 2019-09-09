مدافع برشلونة يرفض الانضمام لـ أرسنال

المواطن - محمد سمعه

أوضح الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني أنه لا يخطط للانضمام إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وكان أومتيتي ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف برشلونة، وذلك بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للبارشا في الموسم الماضي.

وقالت تقارير صحافية، إن أومتيتي أكد سعادته بالبقاء في صفوف نادي برشلونة ولا يفكر في الرحيل على الرغم من عدم مشاركته بانتظام مع البارشا.

جدير بالذكر أن أومتيتي كان انضم إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2016 قادمًا من نادي ليون الفرنسي.

فاز أومتيتي بلقب كأس العالم صيف عام 2018 مع المنتخب الفرنسي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب المنتخب الكرواتي برباعية مقابل هدفين.