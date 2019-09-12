مدالله العليان: حمدالله وجماهير #الاتحاد الأفضل

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مدالله العليان بجماهير الاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

وأكد مدالله العليان خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، أن نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله أفضل لاعب في الدوري، واستحق أن يخطف نجومية الموسم الماضي، موضحًا أن جماهير الاتحاد الأفضل.

وعن توقعاته بشأن بطل الدوري هذا الموسم، أكد نجم نادي التعاون صعوبة التوقع، ولكنه شدد على أن الهلال والنصر أكثر استقرارًا وفرصتهما كبيرة.

وبشأن اللاعب الذي يتمنى الحصول على قميصه، أشار مدالله العليان إلى أن يأمل الحصول على قميص نجم الهلال محمد الشلهوب، ونجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو.