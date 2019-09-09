مدرب أرسنال السابق معترفًا: حاولنا ضم ميسي

المواطن - محمد سمعه

اعترف الفرنسي أرسن فينغر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي بأن الجانرز اهتم بالتعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني عندما كان عمره 16 عامًا.

وتحدث فينغر قائلًا: أرسنال دخل في محادثات جادة مع نادي برشلونة للتعاقد مع ليونيل ميسي في الوقت الذي تعاقدنا فيه مع الإسباني سيسك فابريجاس من صفوف البارشا.

وتابع مدرب أرسنال السابق: هل يمكنك أن تتخيل أن فريقًا عظيمًا مثل برشلونة يملك ميسي وجيرارد بيكيه وفابريجاس، ونجحنا في ضم فابريجاس وبيكيه ذهب إلى مانشستر يونايتد، لكننا فشلنا في ضم ميسي لأن برشلونة رفض التفريط فيه.

أوضحت تقارير إخبارية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تسعى لإعطاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدًا يسمح له بالبقاء في البارشا حتى نهاية مسيرته الكروية.

وكانت تقارير إعلامية، قالت إن هناك بندًا في عقد ميسي الحالي مع برشلونة يسمح له بالرحيل وبشكل مفاجئ بعد نهاية موسم 2019-2020 وذلك للانضمام لفريق غير أوروبي.

وقيل إن ميسي لديه الرغبة لتمثيل فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، لكن إدارة برشلونة تُسابق الزمن وذلك من أجل الإبقاء على ميسي حتى نهاية مسيرته الكروية.

وسيعتمد فسخ العقد فقط على النجم الأرجنتيني ميسي، الذي سبق وجدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة 8 مرات منذ 2005، والتي كان آخرها عام 2017.

وأشارت صحيفة pais الإسبانية إلى أن هذا الشرط في العقد، يسمح للأرجنتيني ميسي صاحب الـ32 عامًا، بالرحيل عن برشلونة الإسباني، إذا كان يرغب في اللعب خارج أوروبا، حال رغبته في إنهاء مشواره ببلاده.