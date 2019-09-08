مدرب #الاتحاد يكشف السبب وراء رحيل أحمد عسيري

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد، السبب وراء رحيل اللاعب أحمد عسيري عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعام الجاري.

وقال سييرا في برنامج ” الدوري مع وليد”: “مستحيل أن يكون خروج أحمد عسيري من الاتحاد بقرار فني ومعي لم يكن لاعبًا أساسيًا فقط بل كان قائدًا للفريق.. وهو من طلب الرحيل والإدارة تفهمت ذلك.. لا أستطيع تفسير وصول الاتحاد إلى حافة الهبوط بالموسم السابق ولم أكن أصدق ذلك”.

وأضاف سييرا: “بمجرد ما تواصلت معي إدارة الاتحاد من أجل العودة عدت على الفور من أجل إنقاذ الفريق”.

أعلن نادي التعاون في الأول من يوليو الماضي عن تعاقده مع اللاعب أحمد عسيري نجم الاتحاد السابق لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي التعاون عبر تويتر أن أحمد عسيري وقع على عقد انضمامه لسكري القصيم، بحضور محمد القاسم رئيس النادي.

وكان الاتحاد وقع مخالصة مالية في يونيو الماضي مع أحمد عسيري، كذلك رفض نادي الاتحاد تجديد عقد اللاعب جمال باجندوح.

وانضم أحمد عسيري لـ صفوف نادي التعاون والمُتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي على حساب نادي الاتحاد.