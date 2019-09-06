مدرب #الرائد: وجود الأجانب يؤثر بشكل إيجابي على اللاعب السعودي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني لنادي الرائد عن العوامل التي أثرت سلبًا على فريقه في انطلاقته بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتحدث هاسي لـ برنامج ” في المرمى” قائلًا: “خسرنا بعض اللاعبين وتأخر أحد الأجانب في التواجد في المعسكر التدريبي لذلك هذا الأمر اثر علينا مع انطلاقة الدوري”.

وأضاف مدرب الرائد: نحتاج إلى أسبوعين حتى يظهر الفريق بشكل أفضل .. نحتاج إلى التجانس فقط لذلك أقمنا معسكرًا تدريبيًا في الرياض خلال فترة التوقف، والجانب السلبي من مقابلة فريقين كبيرين في بداية الموسم هو عدم جاهزية فريقنا”.

وتابع هاسي حديثه قائلًا: لا أبالغ في طريقتي الهجومية.. هناك عوامل تتسبب في تلقي الفريق أهدافًا كثيرة في الجولتين ومنها عدم جاهزية الدفاع”.

وواصل مدرب الرائد حديثه قائلًا: رئيس النادي يرغب في بناء فريق.. وتم اختيار الأجانب بموافقتنا.. واستقطاب لاعبين أجانب كبار أمر صعب، ولدينا فريق ممتاز من ناحية العناصر ويحتاج إلى الوقت .. وأرى أنه أفضل من الموسم الماضي”.

وقال: الأجواء الحارة منعتنا من إقامة المعسكر في السعودية لذلك غادرنا إلى الخارج برغم نقص عدد اللاعبين، والتعاون كان لديهم موسم رائع في العام الماضي .. ولديهم عوامل منها استقرار الإدارة التي تدير النادي منذ 7 أعوام وهذا ما ينقص الرائد ونعمل على ذلك الآن.

واختتم هاسي حديثه قائلًا: عدد الأجانب الكبير في الأندية السعودية أمر إيجابي وسيؤثر بشكل جيد على اللاعبين السعوديين الذين لديهم قدرات فنية عالية ولكن الثقافة الاحترافية والتفكير مختلفة، ومشروع الفريق لمدة 4 مواسم بعدها سيصل الرائد إلى المكان الذي يستحقه.