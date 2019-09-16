مدرب #الهلال : الجماهير تُرجح كفتنا ضد الاتحاد

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي‎

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على أهمية الحضور الجماهيري في مباراة الهلال ضد النصر، التي ستُقام مساء يوم غد الثلاثاء، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة المواجهة الآسيوية.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الاثنين: ‏”غدًا سنلعب مباراة مصيرية، متشوقين كثيرًا لها، قدّمنا في الذهاب مباراة جيدة ويجب أن نتحلى بالصبر واستغلال ثغرات الخصم”.

وعن إهدار لاعبي الزعيم للفرص، علق المدرب الروماني قائلًا: “‏في آخر مباراتين سجلنا 6 أهداف، إضاعة الفرص جزء من كرة القدم، الأهم أن نعمل على كيف نصنع الفرص في المباريات”. ‏

وأضاف لوشيسكو خلال تصريحاته بشأن مباراة الهلال ضد الاتحاد الآسيوية، قائلًا: “‏الدعم الجماهيري في صالحنا، وهذا يجعل حظوظنا أفضل في لقاء الغد”. ‏

واختتم مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: “‏في مباراة الذهاب لعبنا خارج أرضنا أمام 60 ألف مشجع وسط رطوبة عالية، ورغم ذلك سيطرنا على مجريات اللقاء وكنا الأفضل والأحق بالانتصار”.‏

الهلال ضد الاتحاد:

ويلعب الهلال ضد الاتحاد على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يذكر أن مباراة الهلال ضد الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.