مدرب توتنهام مُرشح لقيادة ريال مدريد

مدرب توتنهام مُرشح لقيادة ريال مدريد

2019/09/29
الساعة 5:03 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

رُشح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من أجل تدريب ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع LE 10 SPORT الفرنسي أن ريال مدريد يُفكر في إقالة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي في يناير المقبل مع تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو أو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويستعد ماوريسيو بوتشيتينو للرحيل عن توتنهام في حال قرر النادي اللندني التعاقد مع المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد تعادل بالأمس مع أتلتيكو مدريد بدون أهداف في الدوري الإسباني، في المباراة التي أُقيمت على ملعب واند ميتروبوليتانو معقل الأتلتيكو.


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