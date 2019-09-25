مدرب يوفنتوس السابق مُرشح لتدريب توتنهام

المواطن - محمد سمعه

رُشح المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، المدير الفني السابق لـ يوفنتوس الإيطالي، لتدريب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو.

ويبدو أن استمرار بوتشيتينيو مع توتنهام لن يطول خاصة بعد خسارة السبيرز للقاءين من أصل 6 لقاءات في الدوري الإنجليزي بجانب توديع مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية على يد فريق كولشيستر يونايتد.

وقالت صحيفة The sun الإنجليزية: إن ماسيمليانو أليغري هو المرشح الأبرز لتدريب توتنهام بعد بوتشيتينيو.

ورُشح كذلك المدرب الأيرلندي بريندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي لتدريب نادي توتنهام في الفترة الأخيرة.

وصل توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، لكنه خسر اللقب أمام نادي ليفربول الإنجليزي في النهائي الذي أقيم في يونيو الماضي في إسبانيا.