مدرب يوفنتوس: لم أشاهد مباريات للإنتر حتى الآن

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي، أنه لم يشاهد أي مباراة لـ إنتر ميلان منذ انطلاق الموسم.

وتحدث ساري بعد مباراة يوفنتوس وسبال بالأمس في الدوري الإيطالي قائلًا: حقيقة لم أشاهد أي مباراة لإنتر ميلان في الموسم الجاري، لأنني أركز على منافس يوفنتوس في الفترة الحالية ولا أفكر في المنافس المستقبلي.

وأضاف ساري: سأتابع بعض المباريات لنادي باير ليفركوزن الألماني ثم سأتناول العشاء.

وانتهت مباراة يوفنتوس ضد سبال أمس السبت في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، بفوز اليوفي بثنائية دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب يوفي آرينا في مدينة تورينو.

وبدأ الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سبال، بضغط هجومي من قبل فريق يوفنتوس الذي سعى بقوة إلى إحراز الهدف الأول في سبال مستغلًّا تراجعه الدفاعي.

وتمكن اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش من إحراز الهدف الأول لليوفي في الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سبال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سبال بتقدم نادي يوفنتوس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد سبال، كثّف نادي اليوفي من محاولاته الهجومية، من أجل إحراز الهدف الثاني وضمان اقترابه من الحصول على النقاط الثلاث.

وظل اليوفي يضغط بقوة، حتى نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز الهدف الثاني للبيانكونيري في الدقيقة الثامنة والسبعين، بعد عرضية متقنة من اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

وبعد الفوز في مباراة يوفنتوس ضد سبال، يستعد اليوفي لمواجهة نادي باير ليفركوزن الألماني يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه اليوفي في الجولة السابعة، نادي إنتر ميلان في السادس من أكتوبر المقبل، حيث يأمل اليوفي في تحقيق الفوز على النيراتزوري مثل فوزه اليوم في مباراة يوفنتوس ضد سبال.