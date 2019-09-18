مدرس تربية رياضية وتخصص نهائيات .. ما لاتعرفه عن الإسباني تريساكو

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق عن تعيينه للإسباني فرناندو تريساكو رئيسًا للجنة الحكام في اتحاد القدم.

ويذكر أن الحكم فرناندو تريساكو هو واحد من أشهر حكام الخط أو الحكام المساعدين في مملكة إسبانيا في فترة التسعينات في القرن الماضي.

وبدأ تريساكو مسيرته المهنية كمدرس تربية رياضية، ثم اختار أن يتجه إلى مجال التحكيم ليكون حكمًا مساعدًا.

وسبق للحكم تريساكو أن شارك في إدارة خمس مباريات في مونديال فرنسا 1998، حيث تواجد في الطاقم التحكيمي والذي أدار مباراة أسكتلندا والبرازيل، ثم تواجد في نصف نهائي مونديال 1998 بين فرنسا وكرواتيا، وشارك تحكيميًّا في بطولة كأس العالم للقارات عام 1999 والتي فاز بها منتخب المكسيك.

وتولى تريساكو عددًا من المناصب الإدارية في الفيفا، ومنها؛ مدير إدارة التحكيم 2004/ 2007، مدير عام تطوير الحكام 2008/ 2016، وعمل مقيمًا لحكام الاتحاد الأوروبي 2001/ 2003، بجانب تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي.

وأوضح اتحاد القدم السعودي في بيانه رسمي، أن قرار تعيين الإسباني تريساكو جاء نظير خبراته العملية السابقة، وما يملكه من سيرة ذاتية وخبرة في مجال التحكيم لأكثر من 30 عامًا.