مدني جازان يحذر : لا تخرجوا إلا للضرورة

المواطن - واس

هطلت مساء اليوم ، أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان شملت ضاحية الملك عبدالله بمدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش والعارضة وأحد المسارحةً وهروب والعيدابي وضمد وصامطة وفيفاء والخوبة وبني مالك ، عددا من المراكز والقرى التابعة لها.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار رعدية.

وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .