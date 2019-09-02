مدير التراخيص الآسيوية يُشيد بعمل رابطة دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدير تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، مهاجان ناير، بآلية عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يخص استيفاء معايير الرخصة الآسيوية والمتابعة مع الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك خلال زيارته لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتقائه برئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر، بحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي ومدير التراخيص بالرابطة، ومساعد مدير إدارة التراخيص ثامر المرشد.

واطلع مهاجان ناير على آلية سير عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين فيما يخص الإجراءات التي تم تنفيذها مع الأندية لاستيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والتي انتهت فترة تقديم مستندات المعيار المالي في الـ13 من أغسطس الماضي.

وعبر مهاجان عن سعادته البالغة بمستوى الاحترافية والدقة التي عملت خلالها الرابط في الفترة الماضية مع الأندية، مشيدًا بالتزام أندية دوري المحترفين بالتزاماتهم المالية وجميع متطلبات الرخصة الآسيوية.

يُذكر أن معايير الحصول على الرخصة الآسيوية، هي؛ معيار البنية التحتية، المعيار الإداري، المعيار الرياضي، المعيار القانوني، بالإضافة إلى المعيار المالي.