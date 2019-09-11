مدير برشلونة: لا أتخيل ميسي بقميص فريق آخر

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير التنفيذي لنادي برشلونة الإسباني، خافيير بورداس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرتبط كثيرًا بالفريق الكتالوني، مستبعدًا إمكانية رحيله.

وقال بورداس خلال تصريحاته، اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الإسبانية: “لا أتخيل ميسي بقميص فريق آخر، فهو يرتبط كثيرًا ببرشلونة، إنه ينتمي للبارشا وتدرج بين صفوف لاماسيا، لذا لا أعتقد أنه سيركض وراء المال”.

وتابع المدير التنفيذي لنادي برشلونة تصريحاته قائلًا: “الجماهير تقلق كلما قارب عقد ميسي على الانتهاء، لكنه يبقى مع الفريق، ويمكن للكثيرين أن يروا تأثير أي هزيمة لبرشلونة عليه”.

وبشأن صفقات برشلونة الإسباني، قال بورداس: “تدعيم صفوف أفضل فريق في العالم ليس أمرًا سهلًا، ولا أعتقد أن الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي في السنوات الأخيرة كانت خاطئة”.

وأضاف: “من سيعوض لويس سواريز أو ميسي؟ من بإمكانه أن يلعب مكان راكيتيتش أو بوسكيتس؟ أعتقد أننا نجحنا في عقد صفقتين ثقيلتين هذا العام، بالتعاقد مع جريزمان ودي يونج”.