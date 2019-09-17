مدينة الملك عبدالله الطبية توفر #وظائف شاغرة للجنسين

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل لدى شركة الخدمات المساندة المحدودة (هامارد) القائمة بتقديم الخدمات الغذائية بالمدينة الطبية، للعمل بالمسميات التالية (مُشرف نظافة، موزع طعام، موزعة طعام، مدير موقع)، واشترطت المدينة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُشرف نظافة.

2- موزع طعام.

3- موزعة طعام.

4- مدير موقع.

الشروط:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/17م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]